رياضة | تغييرات "جروس" في مباراة الأهلي واستقلال دوشنبه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تغييرات "جروس" في مباراة الأهلي واستقلال دوشنبه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تشهد مباراة الأهلي واستقلال دوشنبه تغييرات كثيرة من كريستيان جروس المدير الفني لبطل السعودية الذي استقر على تشكيل فريقه لمواجهة استقلال الطاجيكي في الملحق الآسيوي المؤهل إلى دور المجموعات من دوري أبطال آسيا 2020.

ويستضيف ملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة السعودية، مباراة الأهلي ضد استقلال الطاجيكي اليوم الثلاثاء 28 يناير الجاري، بدوري الأبطال الآسيوي.

ويغيب السوري عمر السومة مهاجم النادي الأهلي، عن مباراة فريقه، بعد تعرضه للإصابة وإعلان ناديه غياب اللاعب لما يقرب من أسبوعين عن التدريبات الجماعية.

وتقام المباراة، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

Advertisements

وأنهى الراقي بقيادة مدربه السويسري استعداداته للمباراة المرتقبة حيث من المتوقع أن يبدأ بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: ياسر المسيليم

خط الدفاع: حسين عبدالغني، معتز هوساوي، محمد خبراني، سعيد المولد

خط الوسط: نوح الموسى، جوزيف دي سوزا، ماركو مارين، حسين المقهوي