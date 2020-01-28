رياضة | ضربة موجعة لريال مدريد ضد سرقسطة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضربة موجعة لريال مدريد ضد سرقسطة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصبح زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد في ورطة قبل مواجهة ريال سرقسطة في المباراة التي تجمع بينهما غدًا في دور الـ16 من كأس ملك إسبانيا.

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية عن أن اللاعب الشاب ​رودريجو​ جويس قد يغيب عن ريال مدريد ضد ريال ​سرقسطة​ بدور الـ16 من كأس الملك بعد أن طالب بالخروج في مباراة الفريق السابقة أمام بلد الوليد التي فاز بها الفريق الملكي بهدف نظيف بعد أن اشتكى من آلام في العضلات.