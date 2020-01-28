رياضة | موعد مباراة المصري البورسعيدي ضد الجونة الاربعاء 29 / 1 / 2020 في الدوري المصري والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة المصري البورسعيدي ضد الجونة الاربعاء 29 / 1 / 2020 في الدوري المصري والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقام يوم غدًا الاربعاء مباراة المصري البورسعيدي ضد الجونة والتي تجمع الفريقان على ملعب إستاد السويس الجديد ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم والتي كان مقررًا لها يوم الثالث عشر من الشهر الجاري .

مباراة المصري البورسعيدي ضد الجونة

وقبل المباراة يحتل فريق نادي المصري البورسعيدي المركز الحادي عشر على سلم ترتيب الدوري المصري برصيد ستة عشر نقطة من إثني عشر مباراة بالفوز في أربعة لقاءات والتعادل في أربعة وخسارة نفس العدد من المباريات .

في المقابل يحتل فريق نادي الجونة المركز السابع عشر ما قبل الأخير بعد أن حقق إثني عشر نقطة فقط خلال أربعة عشر مباراة بالفوز في ثلاثة مباريات والتعادل في ثلاثة آخرين وتكبد الفريق مرارة الخسارة في ثمانية لقاءات كأكثر الفرق خسارة في بطولة الدوري حتى الآن .

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توقيت متابعة مباراة المصري البورسعيدي ضد الجونة

ومن المُنتظر أن تنطلق المباراة بين الفريقين في تمام الساعة الخامسة مساءًا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة السادسة مساءًا بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية تمام الساعة السابعة مساءًا بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة .

القنوات الناقلة لمباراة المصري البورسعيدي ضد الجونة على الهواء مباشرًة

تنقل مباراة المصري البورسعيدي ضد الجونة عبر قناتي أون سبورتس إتش دي بالإضافة إلى قناة تايم سبورت.