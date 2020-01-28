رياضة | لويس سواريز يهدد ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لويس سواريز يهدد ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يهدد لويس سواريز مهاجم ريال سرقسطة فريق ريال مدريد خلال المواجهة التي تجمع بينهما غدًا في دور الـ16 من كأس ملك إسبانيا.

لويس سواريز هو مهاجم ريال سرقسطة الخطير سجل 14 هدفًا في الدرجة الثانية ويتشابه اسمه مع لويس سواريز نجم برشلونة الإسباني لكنه كولومبي ومن نفس المدينة التي ولد بها رادميل فالكاو.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن اللاعب الشاب ​رودريجو​ جويس قد يغيب عن ريال مدريد ضد ريال ​سرقسطة​ بدور الـ16 من كأس الملك بعد أن طالب بالخروج في مباراة الفريق السابقة أمام بلد الوليد التي فاز بها الفريق الملكي بنتيجة 1-0 بعد أن اشتكى من آلام في العضلات.