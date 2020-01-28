رياضة | موعد مباراة وست هام يونايتد ضد ليفربول الاربعاء 29 / 1 / 2020 في الدوري الانجليزي والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة وست هام يونايتد ضد ليفربول الاربعاء 29 / 1 / 2020 في الدوري الانجليزي والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقام يوم غدًا الاربعاء مباراة وست هام يونايتد ضد ليفربول والتي تجمع الفريقان على أرضية ملعب إستاد لندن الاوليمبي ضمن مؤجلات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز والتي كان مقررًا لها يوم الحادي والعشرين من شهر ديسمبر الماضي وتأجلت بسبب مشاركة الريدز في كأس العالم للأندية التي حصد لقبها .

وفي السطور التالية يسلط معكم " الخليج 365 الرياضي " الضوء على موعد المباراة بالإضافة إلى القنوات الناقلة لها وموقف الفريقان في البريميرليج حتى الآن .

مباراة وست هام يونايتد ضد ليفربول

البداية بالجولة الماضية حيث نجح الريدز ليفربول في تحقيق الفوز بشق الانفس على فريق نادي وولفرهامبتون بهدفين مقابل هدف على ملعب إستاد مولينيو يوم الخميس 23 يناير وقعهم جوردان هندرسون وروبيرتو فيرمينو.

في المقابل خسر فريق نادي وست هام يونايتد خارج قواعده من ليستر سيتي بأربعة أهداف مقابل هدف على ملعب إستاد ووكرز وسجل هدف الهامرز الوحيد اللاعب مارك نوبل من ركلة جزاء .

Advertisements

ويحتل الريدز قبل المباراة المركز الأول برصيد 67 نقطة جمعها الفريق من 23 مباراة بالفوز في 22 لقاء والتعادل في مباراة وحيدة فيما لم يخسر أبناء يورجن كلوب أي لقاء حتى الآن .

في المقابل يحتل فريق نادي وست هام يونايتد المركز السابع عشر برصيد 23 نقطة من 23 مباراة بالفوز في 6 لقاءات والتعادل في 5 وتكبد الفريق مرارة الخسارة في 12 مباراة كاملة .

توقيت متابعة مباراة وست هام يونايتد ضد ليفربول

ومن المنتظر أن تنطلق المباراة إبتداءاً من الساعة الساعة العاشرة إلا ربع مساءًا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءًا بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية تمام الساعة الثانية عشر إلا ربع منتصف الليل بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة .

القنوات الناقلة لمباراة وست هام يونايتد ضد ليفربول

تنقل مباراة وست هام يونايتد ضد ليفربول عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 1 ويعلق عليها المعلق المصري الكبير علي محمد علي