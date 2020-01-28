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رياضة | بيكيه يحقق رقما سلبيا مع برشلونة

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يستعد نادي برشلونة لخوض مباراة قوية أمام ليجانيس يوم الخميس القادم، ضمن منافسات دور الستة عشر من بطولة كأس ملك إسبانيا.

وخسر البارسا من نظيره فالنسيا في الجولة الماضية من بثنائية نظيفة في مباراة لم تكن جيدة لنجوم برشلونة الذي ظهروا بمستوى ضعيف للغاية.

صحيفة "سبورت" الكتالونية سلطت الضوء على رقم سلبي حققه مدافع برشلونة جيرارد بيكيه بتلقيه 13 بطاقة صفراء ليكون أكثر لاعبي البارسا حصولا على الكارت الأصفر، كان آخرها أمام فالنسيا في ملعب الميستايا.

ويحتل نادي برشلونة المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 43 نقطة خلف المتصدر الذي انفرد بالصدارة بعد الفوز على بلد الوليد في الجولة الماضية.

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