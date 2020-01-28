رياضة | موعد مباراة إنتر ميلان ضد فيورنتينا الأربعاء 29 / 1 / 2020 في كأس إيطاليا والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة إنتر ميلان ضد فيورنتينا الأربعاء 29 / 1 / 2020 في كأس إيطاليا والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقام يوم غدًا الأربعاء مباراة الدور ربع النهائي لبطولة كأس إيطاليا تلك التي تجمع إنتر ميلان ضد فيورنتينا على ملعب إستاد سان سيرو ( جيوزيبي مياتزا ) .

وفي السطور التالية يسلط معكم " الخليج 365 الرياضي " الضوء على مشوار الفريقان في بطولة الكأس بالإضافة إلى موعدها والقنوات الناقلة لها .

مباراة إنتر ميلان ضد فيورنتينا

وفي الدور السابق تخطى فريق نادي إنتر ميلان عقبة كالياري بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء 14 يناير على ملعب إستاد سان سيرو .

في المقابل تغلب فيورنتينا في دور الستة عشر على أتلانتا بهدفين مقابل هدف على ملعب أرتيميو فرانكي يوم الاربعاء 15 يناير .

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وسيلاقي الفائز من المباراة في نصف النهائي فريق نادي نابولي الذي أقصى لاتسيو بهدف واحد مقابل لا شيء يوم الثلاثاء الماضي 21 يناير .

توقيت متابعة مباراة إنتر ميلان ضد فيورنتينا على الهواء مباشرًة

ومن المنتظر أن تنطلق المباراة على الهواء مباشرةً في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءًا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة الحادية عشر مساءًا بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية تمام الساعة الثانية عشر إلا ربع منتصف الليل بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة .

القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميلان ضد فيورنتينا

تنقل مباراة إنتر ميلان ضد فيورنتينا عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 4 الناقل الحصري والوحيد لمباريات الأندية الإيطالية .