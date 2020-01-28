رياضة | زيدان يرفض ضم "مدفعجي" يوفنتوس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيدان يرفض ضم "مدفعجي" يوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الاسباني ضم إيمري تشان نجم خط وسط يوفنتوس الإيطالي رغم أن تكاليف الصفقة لن تكلفه الكثير من الأموال.

وكشفت صحيفة دون بالون الاسبانية أن إيمري تشان عرض على ريال مدريد لكن زيدان رفض الصفقة تمامًا متمسكًا بنجومه الحاليين في صفوف الفريق.

وأشارت إلى أن زيدان يرى أن تشان ليس من نوع اللاعبين الذين يمكنهم تحقيق الإضافة المطلوبة في ريال مدريد مثل نجوم خط الوسط الحاليين كاسيميرو ومودريتش وتوني كروس وفالفيردي.