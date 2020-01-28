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رياضة | زيدان يرفض ضم "مدفعجي" يوفنتوس

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رفض الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الاسباني ضم إيمري تشان نجم خط وسط يوفنتوس الإيطالي رغم أن تكاليف الصفقة لن تكلفه الكثير من الأموال.

وكشفت صحيفة دون بالون الاسبانية أن إيمري تشان عرض على لكن زيدان رفض الصفقة تمامًا متمسكًا بنجومه الحاليين في صفوف الفريق.

وأشارت إلى أن زيدان يرى أن تشان ليس من نوع اللاعبين الذين يمكنهم تحقيق الإضافة المطلوبة في ريال مدريد مثل نجوم خط الوسط الحاليين كاسيميرو ومودريتش وتوني كروس وفالفيردي.

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