رياضة | جدول مباريات الأهلي في شهر فبراير (مرتان ضد الزمالك)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جدول مباريات الأهلي في شهر فبراير (مرتان ضد الزمالك) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشهد جدول مباريات الأهلي في شهر فبراير لقاءات صعبة يتطلع من خلالها رينيه فايلر المدير الفني للقلعة الحمراء لمزيد من الانتصارات على المستوى المحلي ودوري أبطال إفريقيا. لقاءات الأهلي في فبراير 1 فبراير.. مباراة الأهلي والهلال السوداني في أم درمان ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا 6 فبراير.. الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري Advertisements 10 فبراير.. الأهلي وطلائع الجيش في الدوري 14 فبراير.. الأهلي والمصري البورسعيدي الذي يتولى تدريبه إيهاب جلال 20 فبراير.. الأهلي والزمالك في مباراة السوبر المصري بالإمارات 24 فبراير.. قمة الأهلي والزمالك في الدوري المصري

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