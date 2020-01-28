الامارات | 23 لاعبا ولاعبة يمثلون الامارات في البطولة العربية للتايكواندو

شكرا لقرائتكم خبر عن 23 لاعبا ولاعبة يمثلون الامارات في البطولة العربية للتايكواندو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلقت صباح اليوم في مجمع زايد في الفجيرة منافسات البطولة العربية للاندية والمنتخبات بالتايكواندو والتي تقام برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة وبتنظيم نادي الفجيرة للفنون القتالية بالتعاون مع الاتحادين العربي والاماراتي للتايكواندو وتقام المنافسات في مجمع زايد الرياضي في الفجيرة، وشهدت المنافسات انطلاقة قوية مبكرة ساهم بذلك مشاركة لاعبين مميزين فنيا

ويشارك في البطولة اكثر من 750 لاعب ولاعبة من 14 دولة عربية منهم 23 لاعبا ولاعبة يمثلون منتخب الامارات اضافة الى لاعبي مصر، الاردن، سوريا، فلسطين، المغرب، العراق، والمملكة العربية السعودية، ودول اخرى، وتقام المنافسات في ثلاث فئات هي الناشئين والشباب والكبار ولكلا الجنسين

من جهته قال مدير البطولة نادر ابو شاويش لـ"الامارات اليوم": نظرا للعدد الكبير من اللاعبين واللاعبات المشاركين في المنافسات اعتمدت اللجنة الفنية تنظيم المنافسات على 9 جولات بدلا من 7 جولات كما في السابق من اجل تسريع المنافسات واعطاء وقت كافي للمتنافسين لاخذ قسط من الراحة بين الجولات، مبينا ان الجهود التنظيمية افرزت جاهزية مبكرة وبما يساهم بتنظيم نسخة مميزة للبطولة.

من جهته كشف اداري منتخب الامارات بسام ياسر عن مشاركة 23 لاعبا ولاعبة ضمن قائمة المنتخب منهم 12 لاعبة و11 لاعب وفي جميع الفئات وقال بسام ياسر لـ"الامارات اليوم": انتظم منتخب الامارات بمعسكرين تدريبيين منفصلين لـ10 ايام في كل منهما تحت اشراف المدرب المصري تامر صلاح ومساعده المواطن عبد الله سرور، ركز على تنمية المهارات البدنية والفنية بحيث اصبح جميع افراد المنتخب جاهزين للمهمة المقبلة.