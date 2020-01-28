شكرا لقرائتكم الأهلي يناقش ملفات رياضية وإدارية فى اجتماع اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعقد مجلس إدارة النادى الأهلى فى الخامسة من مساء اليوم الثلاثاء، اجتماعاً لمناقشة عدة أمور إدارية ورياضية خاصة بالقلعة الحمراء.

ويبحث مجلس الأهلى برئاسة محمود الخطيب عدة قضايا وملفات تتعلق بالإنشاءات وفرع التجمع الخامس وغيرها من القضايا التى سيبت فيها المجلس خلال جلسة اليوم، والتى تأتى بعد 13 يوماً تقريباً من آخر اجتماع للمجلس، حيث كان يوم 15 يناير الجارى.

وقرر المجلس تكليف محمود الخطيب رئيس النادى برئاسة بعثة الفريق فى السودان لمواجهة الهلال ببطولة أفريقيا نظراً لأهمية المباراة حيث تسافر بعثة المارد الأحمر للسودان عصر بعد غد ، الخميس، لخوض المباراة التي ستقام في التاسعة من مساء السبت المقبل في ختام دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

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ويحتل الأهلى صدارة ترتيب المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط فيما يحتل النجم الساحلى المركز الثانى بـ9 نقاط بفارق الأهداف عن الهلال السودانى الذى يملك نفس الرصيد من النقاط، فيما يأتى بلاتينيوم الزيمبابوى أخيرًا بنقطة وحيدة.

وحقق الأهلى مساء الأحد فوزًا صعبًا على النجم الساحلى بهدف نظيف فى المباراة التي جمعت الفريقين على استاد السلام ضمن منافسات الجولة الخامسة لدوري الأبطال ، وشهد مران الأهلى أمس حضور محمود الخطيب والذى عقد جلسة مطولة مع اللاعبين، فى الوقت الذى عقد رينيه فايلر المدير الفنى للفريق محاضرة هو الآخر مع اللاعبين، للحديث عن التحضيرات الفنية الخاصة بمباراة الهلال السودانى المقبلة.

ويرغب السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى، فى حشد جميع أسلحته من أجل الفوز على الهلال العنيد فى السودان، ويتطلع الجهاز الفنى لتجهيز رمضان صبحى للعودة مُجدداً والمشاركة فى المواجهة المرتقبة بعد الغياب عن مباريات الفريق طوال الأسابيع الماضية للإصابة بتمزق العضلة الخلفية.