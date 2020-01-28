شكرا لقرائتكم نوران جوهر تتوج ببطولة كارول ويمولر لسيدات الاسكواش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وفازت نوران على مواطنتها نور الطيب لاعبة هليوبوليس والمصنفة الرابعة عالمياً، في المباراة النهائية التي أقيمت بالساعات الأولى من صباح اليوم، بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استغرقت 27 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-9, 11-5, 11-2.

ويعد هذا النهائي هو الثاني الذي تتفوق فيه نوران جوهر على نور الطيب خلال الموسم الجاري، وكانت لاعبة وادي دجلة قد تغلبت على الطيب من قبل في نهائي أمريكا المفتوحة للاسكواش.

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ومنذ انطلاق الموسم الجارى فى سبتمبر الماضى هيمنت مصر على الألقاب الكبرى، حيث توج محمد الشوربجى ونور الطيب بأول بطولة وهى الصين المفتوحة، كما توج الشوربجى ورنيم الوليلى ببطولة سان فرانسيسكو، وفاز على فرج ببطولة أمريكا المفتوحة، ثم فاز كريم عبد الجواد ببطولتى مصر الدولية التى أقيمت تحت سفح الأهرامات وتشانل فاز، وحصدت نور الشربينى بطولة العالم للمرة الثانية على التوالى والرابعة فى تاريخها، وأخيرًا توج طارق مؤمن ببطولة العالم الفردية ومع المنتخب.

وكانت بطولة جى بى مورجان الأخيرة التى أقيمت فى نيويورك منتصف يناير الجاري، أول البطولات الكبرى فى 2020، حيث توج بها البطل المصرى محمد الشوربجى بعد تغلبه فى المباراة النهائية على مواطنه طارق مؤمن، ليستعيد صدارة التصنيف العالمى والذى هيمن عليه على فرج لاعب وادى دجلة طوال 11 شهراً متتالياً، منذ تغلبه على الشوربجى فى ذات البطولة العام الماضي.

وفى منافسات السيدات خسرت نور الشربينى أمام الفرنسية المصنفة رقم 5 على العالم، والتى استطاعت أن تتغلب على أول ثلاث مصنفات فى التصنيف العالمى خلال مشوارها نحو لقب البطولة.