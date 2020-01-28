شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يبدأ الاستعداد للإنتاج الحربى فى الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يبدأ اليوم الثلاثاء فريق الإسماعيلي بقيادة الفرنسى ديديه جوميز استعداداته لمواجهة الانتاج الحربى ، بعد الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعبين أمس الاثنين بعد الصعود للدور قبل النهائى من كأس محمد السادس للاندية الابطال بالفوز على الاتحاد السكندرى بهدف نظيف فى مجموع المباراتين ، ويستعد الدراويش لمواجهة الانتاج الحربى والمقرر لها الخامسة عصر الخميس على ستاد الاسماعيلية ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري العام

ويحتل الاسماعيلى المركز العاشر بجدول الدوري برصيد 18 نقطة بعد أن لعب 14 مباراة فاز فى 5 لقاءات وتعادل فى 3 وخسر 6 مواجهات وسجل لاعبيه 10 اهداف وتلقت شباكه 14 هدفاً وتعادل مع سموحة بهدف لكل فريق فى أخر ظهور بالمسابقة المحلية ، ويحتل الانتاج الحربى المركز الخامس برصيد 21 نقطة بعد أن لعب 14 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 6 لقاءات وخسر 3 مواجهات وسجل لاعبوه 12 هدفًا وتلقت شباكه نفس العدد من الأهداف وفاز على حرس الحدود بهدف دون رد فى أخر ظهور بالمسابقة .

بعيداً عما سبق ، اصبح من المقرر غياب الثنائى باهر المحمدى قائد الفريق وعبد الرحمن مجدى عن مباراة نصف النهائى لكاس محمد السادس للاندية الابطال يوم الثانى والعشرون من فبراير القادم بسبب الايقاف بعد الحصول على الانذار الثانى فى موقعة الاتحاد السكندرى ، وسيواجة الدراويش الفائز من الرجاء البيضاوى المغربى ومولودية وهران الجزائرى فى الدور القادم حيث انتهت مباراة الذهاب بفوز الرجاء بهدفين لهدف فى الجزائر .

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على الجانب الأخر ، عبر محمود البدرى الظهير الايسر لفريق الاسماعيلى ، عن سعادته البالغة بالصعود للدور قبل النهائى من كأس محمد السادس للاندية الابطال ، وقال ان هدفنا فى كل مباراة هو تحقيق الفوز من اجل اسعاد الجماهير واقتربنا من تحقيق حلم البطولة واسعاد الجماهير المتعطشة لذلك .

وقال ظهير الدراويش انه تم اغلاق ملف البطولة العربية وسيتم التركيز فى مباراة الانتاج القادمة وتحقيق انتصار لتعديل وضعنا فى جدول المسابقة