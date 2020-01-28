موعد مباراة الزمالك ووادي دجلة الليلة.. والقنوات الناقلة.. والتشكيل والغيابات

كتب: ضياء السقا

يستضيف وادي دجلة، نظيره الزمالك، في السابعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الـ15 من مسابقة الدورى المصري الممتاز.

ويدخل الزمالك اللقاء، منتشيا بتأهله للدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال إفريقيا، بعد تعادله سلبيا مع مازيمبي الكونغولي.

ويحتل الزمالك المركز الرابع بجدول الدوري برصيد 24 نقطة جمعها من 12 مباراة، فيما يأتي دجلة في المركز الـ12 بـ13 نقطة.

تشكيل الزمالك

ومن المتوقع أن يبدأ الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني الجديد للزمالك اللقاء بالتشكيل كالتالي:

أبو جبل

حازم إمام ومحمود علاء والونش ومحمد عبد الشافي

طارق حامد وفرجاني ساسي وبن شرقي وأوباما وشيكابالا

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مصطفى محمد

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