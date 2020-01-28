كتب: ضياء السقا
يستضيف وادي دجلة، نظيره الزمالك، في السابعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الـ15 من مسابقة الدورى المصري الممتاز.
ويدخل الزمالك اللقاء، منتشيا بتأهله للدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال إفريقيا، بعد تعادله سلبيا مع مازيمبي الكونغولي.
ويحتل الزمالك المركز الرابع بجدول الدوري برصيد 24 نقطة جمعها من 12 مباراة، فيما يأتي دجلة في المركز الـ12 بـ13 نقطة.
تشكيل الزمالك
ومن المتوقع أن يبدأ الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني الجديد للزمالك اللقاء بالتشكيل كالتالي:
أبو جبل
حازم إمام ومحمود علاء والونش ومحمد عبد الشافي
طارق حامد وفرجاني ساسي وبن شرقي وأوباما وشيكابالا
مصطفى محمد
القنوات الناقلة للدوري
القنوات الناقلة لمنافسات الدوري المصري، هي مجموعة قنوات أون سبورت، وقناة "تايم سبورت" للرياضة.
تردد أون سبورت على نايل سات
التردد H 10853
معدل تصحيح الخطأ 5/6
معامل الترميز 27500
تردد تايم سبورت على نايل سات
التردد : 11449
الاستقطاب :أفقي
معدل الترميز :27500
معامل تصحيح الخطا:4/3
كانت هذه تفاصيل خبر موعد مباراة الزمالك ووادي دجلة الليلة.. والقنوات الناقلة.. والتشكيل والغيابات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.