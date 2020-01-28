أسباب تأديبية.. سر استبعاد قفشة من مباراة النجم الساحلي

كتب: ضياء السقا

شهدت مباراة الأهلي والنجم الساحلي التونسي، التي أقيمت الأحد الماضي، غياب محمد مجدي قفشة، صانع ألعاب الفريق الأحمر، بشكل مفاجيء، مما أثار التكهنات حول غياب اللاعب الذي يعول عليه رينه فايلر، المدير الفني للقلعة الحمراء، كثيرا في الفترة الأخيرة.

وبحسب "اليوم السابع"، فإن غياب قفشة يرجع لأسباب تأديبية، بسبب غضبه من قرار فايلر بالإبقاء عليه على مقاعد البدلاء بسبب تعرضه للإجهاد، الأمر الذي أغضب اللاعب، ليقرر بعد ذلك المدرب السويسري استبعاده نهائيا من قائمة المباراة.

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وكانت ترددت أنباء خلال الساعات الماضية تفيد بأن سبب استبعاد اللاعب يرجع لخوضه مباراة خماسية ودية مع أصدقائه قبل مواجهة النجم الهامة، دون الرجوع لإدارة الفريق أو إذن الجهاز الفنى.

وبالتحقيق في الأمر تم التأكد من أن اللاعب لم يشارك في المباراة الخماسية كما تردد، وأن الأمر اقتصر على مشاهدته اللقاء وبالتالي فهذا الأمر ليس له صلة من قريب أو بعيد باستبعاده.

جدير بالذكر أن الأهلي فوزًا ثمينًا على النجم الساحلي بهدف نظيف، سجله جونيور آجاي، ليحصد الفريق الأحمر صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط.