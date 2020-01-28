موعد مباراة المصري البورسعيدي والجونة بالدوري العام والقنوات الناقلة لها

نرصد لكم موعد مباراة المصري البورسعيدي والجونة ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشر ببطولة الدوري المصري الممتاز، والتي يستضيفها ستاد الجيش.

ويقع النادي المصري البورسعيدي في المركز الحادي عشر بجدول الترتيب برصيد 16 نقطة، بعدما خاض أثني عشر لقاء حقق الفوز في 4 منها وتعادل في أربعة وتلقى الهزيمة في 4 مباريات أخري، بينما يقع فريق الجونة في المركز السابع عشر بجدول الترتيب برصيد 12 نقطة، بعدما خاض 14 مباراة حقق الفوز في ثلاثة مباريات أخري وتعادل في ثلاثة مباريات أخري وتلقى الهزيمة في 8 لقاءات أخري.

وتقام مباراة المصري والجونة غدا الأربعاء الموافق 29 من شهر يناير الجاري 2020، وتنطلق في تمام الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة، على أن تقوم قنوات تايم سبورت وأون سبورت بإذاعة البث المباشر للمباراة في الموعد المحدد لها.