موعد مباراة الزمالك ووادي دجلة بالدوري الممتاز والقنوات الناقلة لها

نرصد لكم موعد مباراة الزمالك ووادي دجلة التي يستضيفها ستاد الإنتاج الحربي ضمن مواجهات الأسبوع الخامس عشر ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ويقع فريق الزمالك في المركز الرابع بجدول الترتيب برصيد 24 نقطة، بعدما خاض أثني عشر لقاء حقق الفوز في 7 منها وتعادل في ثلاثة مباريات وتلقى الهزيمة في لقاءين.

ويقع فريق وادي دجلة في المركز الثاني عشر برصيد 13 نقطة، وكان قد خاض 14 مباراة حقق الفوز في ثلاثة مباريات فقط وتعادل في 4 مباريات وتلقي الهزيمة في 7 منها.

وتقام مباراة الزمالك ووادي دجلة على ملعب الإنتاج الحربي، وتنطلق في تمام السابعة والنصف من مساء اليوم الثلاثاء الموافق 28 من شهر يناير 2020، على أن تقوم قنوات أون سبورت وتايم سبورت بإذاعة اللقاء مباشرة في الموعد المحدد له.