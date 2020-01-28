موعد مباراة بيراميدز ونادي مصر بالدوري الممتاز والقنوات الناقلة

نرصد لكم موعد مباراة بيراميدز ونادي مصر والتي تقام ضمن مواجهات الأسبوع الخامس عشر ببطولة الدوري العام، ويستضيفها ستاد الكلية الحربية.

ويقع فريق بيراميدز في المركز الخامس بجدول الترتيب برصيد 23 نقطة، بعدما خاض أربعة عشرة مباراة حقق الفوز في 6 منها وتعادل في 5 مباريات وتلقى الهزيمة في ثلاثة مباريات أخري، بينما يقع نادي مصر في المركز الأخير برصيد 11 نقطة، وكان قد خاض أربعة عشر مباراة حقق الفوز في مباراتين فقط وتعادل في 5 مباريات أخري وتلقى الهزيمة في 7 مباريات.

وتقام مباراة بيراميدز ونادي مصر غدا الأربعاء 28 يناير الجاري 2020، وتنطلق في تمام السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة، وتقوم قنوات تايم سبورت وأون سبورت بإذاعة اللقاء مباشرة في الموعد المحدد له.