موعد مباراة الإسماعيلي والإنتاج الحربي بالدوري الممتاز والقنوات الناقلة

نرصد لكم موعد مباراة الإسماعيلي والإنتاج الحربي التي يستضيفها ستاد الإسماعيلية ضمن مواجهات الأسبوع الخامس عشر ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ويقع الدراويش في المركز العاشر بجدول الترتيب برصيد 18 نقطة، بعدما خاض 14 مباراة حقق الفوز في 5 منها وتعادل في ثلاثة وتلقى الهزيمة في 6 مباريات أخري، بينما يقع فريق الإنتاج الحربي في المركز السادس برصيد 21 نقطة، وكان قد خاض 14 مباراة حقق الفوز في 5 منها وتعادل في 6 وتلقى الهزيمة في ثلاثة مباريات أخري.

وتقام مباراة الإسماعيلي والإنتاج الحربي في تمام الخامسة من مساء الخميس الموافق 30 من شهر يناير الجاري 2020، وتقوم قنوات تايم سبورت وأون سبورت بإذاعة البث المباشر للمباراة في الموعد المحدد لها.