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تشكيل الزمالك المتوقع أمام وادي دجلة بالدوري

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يستعد نادي الزمالك لخوض لقاء جديد أمام فريق وادي دجلة، ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشر ببطولة الممتاز، والتي يستضيفها ملعب الإنتاج الحربي في تمام السابعة والنصف من مساء اليوم الثلاثاء.

وكان الفريق الأبيض قد نجح في تحقيق 3 انتصارات متتالية في مباريات الجونة وطنطا وأسوان؛ حيث يسعى إلى مواصلة سلسلة الانتصارات التي بدأها في الجولات الثلاثة الماضية.

ويخوض الفارس الأبيض لقاء اليوم أمام وادي دجلة بالتشكيل التالي:

  • حراسة المرمي: محمد أبو جبل.
  • خط الدفاع: حازم إمام، محمود الونش، محمود علاء، ومحمد عبد الشافي.
  • خط الوسط: محمد حسن، فرجاني ساسي، أوباما، شيكابالا ومحمد أوناجم.
  • مصطفي محمد في الهجوم.
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