شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. طلائع الجيش ينهى إجراءات استعارة عمار حمدى من الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينهى، اليوم الثلاثاء، مسئولو طلائع الجيش صفقة استعارة عمار حمدى لاعب الأهلى الصاعد بشكل رسمى لمدة 6 أشهر، حيث اتفق مسئولو الناديين على كل التفاصيل ويتبقى فقط توقيع العقود، ومن المقرر أن ينتظم عمار حمدى فى تدريبات فريقه الجديد بداية من غد الأربعاء فى ظل منح عبد الحميد بسيونى مدرب الفريق لاعبيه راحة اليوم من المران بعد التعادل مع المقاصة بهدف لكل فريق فى الجولة 15 للدورى، ويستعد الطلائع لمواجهة نظيره نادى مصر والمقرر لها السابعة والنصف مساء الثلاثاء المقبل فى الجولة السادسة عشرة للدورى على استاد جهاز الرياضة العسكرى .

وتعد صفقة عمار حمدى لاعب الأهلى هى الثالثة لطلائع الجيش فى فترة الانتقالات الشتوية بعد التعاقد مع محمد جمال بيبو من سموحة لمدة ثلاثة مواسم ونصف، والرواندى كيفين موهيرى لاعب مصر المقاصة لمدة 6 أشهر.

ويحتل الطلائع المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 12 نقطة، بعد أن لعب 15 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى 6 لقاءات وخسر 7 مباريات وسجل لاعبيه 13 هدفاً وتلقت شباكه 22 هدفاً.

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واعتذر طارق يحيى المدير الفنى لطلائع الجيش عن الاستمرار فى منصبه مديراً فنياً للفريق عقب الخسارة أمام الاتحاد السكندرى بالجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدورى العام بثلاثة أهداف دون رد على استاد جهاز الرياضة العسكرى.

وكان طلائع الجيش قد أعلن تنصيب طارق يحيى مديراً فنياً لفريق الكرة فى 13 نوفمبر الماضى خلفاً للبرازيلى سيرجيو فارياس، الذى رحل عن تدريب الفريق فى نفس اليوم بسبب تراجع النتائج، وأمضى طارق يحيى 66 يوماً فى قيادة الطلائع.

واعتذر طارق يحيى عن عدم قبول مهمة تدريب فريق سريع وادى زم المغربى فى الفترة الحالية، خلفًا لحسن بنعبيشة التى تمت إقالته ليقود فريق الطلائع.

وقاد طارق يحيى الطلائع فى 10 مباريات فاز فى مباراتين فقط على حساب الزمالك 3-2 ثم وادى دجلة 3-1 وخسر 5 لقاءات أمام سموحة 2-1 ثم الجونة 2-0 ثم حرس الحدود 3-0 ثم الاسماعيلى 2-1 ثم الاتحاد السكندرى 3-0 وتعادل فى ثلاث مواجهات أيضاً أمام طنطا والإنتاج الحربى سلبياً ثم مع أسوان 1-1.