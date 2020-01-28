شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. تحت قبة فايلر شيخ.. العقد الثالث يكافئ الأهلى بدويتو جوزيه وفلافيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - المدير الفنى هو المسئول الأول عن النتائج التى يقدمها فريقه، فإذا كانت نتائج جيدة يكسب مكانة خاصة فى قلوب الجمهور أما إذا كانت غير ذلك فيثير الغضب والسخط على قراراته واختياراته، وفى الكثير من الأحيان يقتنع المدير الفنى بقدرات وإمكانيات لاعب قد لا يقتنع به الجمهور والمحللين ولا يوافقونه فى الاختيار لكن وجهة نظر المدرب قد تنجح وقد تفشل.

ومن الحالات المشابهة لذلك تجربة منذ 15 عاما تقريباً داخل النادى الأهلى، عندما تعاقد المارد الأحمر مع أمادو فلافيو الأنجولى الذى يظل عالقاً فى أذهان محبى القلعة الحمراء حتى الآن من الجيل الذهبى مع المدرب الساحر مانويل جوزيه، حيث كانت بدايات فلافيو غير مبشرة وغير مرضية لجمهور النادى الأهلى بسبب عدم استغلاله للفرص ولم يكن أحد مقتنعا بفلافيو سوى مانويل جوزيه الذى صبر على اللاعب ومنحه أكثر من فرصة لإثبات قدراته حتى أصبح دبابة هجومية وماكينة أهداف متحركة، حيث شارك خلال مسيرته مع النادى الأهلى فى 155 مباراة نجح فى تسجيل 56 هدفاً وصناعة 18 آخرين.

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وكان الأهلي قد حقق الفوز مساء الأحد الماضى على النجم الساحلي بهدف دون رد سجله النيجيري جونيور أجاي.

ويحتل الأهلى صدارة ترتيب المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط فيما يحتل النجم الساحلى المركز الثانى بـ9 نقاط بفارق الأهداف عن الهلال السودانى الذى يملك نفس الرصيد من النقاط، فيما يأتى بلاتينيوم الزيمبابوى أخيرًا بنقطة وحيدة.

وشهد مران الأهلى أمس الاثنين حضور محمود الخطيب رئيس النادى، والذى عقد جلسة مطولة مع اللاعبين، فى الوقت الذى عقد رينيه فايلر المدير الفنى للفريق محاضرة هو الآخر مع اللاعبين، للحديث عن التحضيرات الفنية الخاصة بمباراة الهلال السودانى المقبلة.

فيما استكمل رمضان صبحى، لاعب الفريق، تنفيذ برنامجه التأهيلى على هامش مران الفريق الجماعى أمس الاثنين، وخاض اللاعب تدريبات بدنية فى الجيم ثم استكمل البرنامج فى الملعب رفقة طارق عبد العزيز أخصائى التأهيل بالجهاز الفنى كما ادى رمضان تدريبات خفيفة بالكرة فى إطار تجهيزه للمرحلة المقبلة.

ويرغب السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى، فى حشد جميع أسلحته من أجل الفوز على الهلال العنيد فى السودان، ويتطلع الجهاز الفنى لتجهيز رمضان صبحى للعودة مُجدداً والمشاركة فى المواجهة المرتقبة بعد الغياب عن مباريات الفريق طوال الأسابيع الماضية للإصابة بتمزق العضلة الخلفية.