شكرا لقرائتكم خبر عن نوران جوهر تتوج ببطولة كارول ويمولر لسيدات الاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجت البطلة المصرية نوران جوهر، لاعبة وادى دجلة المصنفة الثالثة عالمياً لسيدات الاسكواش، ببطولة كارول ويمولر، التى استضافتها مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة بين 22 إلى 28 يناير الجارى، حيث تصنف البطولة بفئة البطولات الذهبية وتبلغ القيمة المادية لمجموع جوائزها نحو 51 ألف دولار.

وفازت نوران على مواطنتها نور الطيب لاعبة هليوبوليس والمصنفة الرابعة عالمياً، فى المباراة النهائية التى أقيمت بالساعات الأولى من صباح اليوم، بثلاثة أشواط نظيفة فى مباراة استغرقت 27 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 11-9, 11-5, 11-2.

ويعد هذا النهائى هو الثانى الذى تتفوق فيه نوران جوهر على نور الطيب خلال الموسم الجارى، وكانت لاعبة وادى دجلة قد تغلبت على الطيب من قبل فى نهائى أمريكا المفتوحة للاسكواش.

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ومنذ انطلاق الموسم الجارى فى سبتمبر الماضى هيمنت مصر على الألقاب الكبرى، حيث توج محمد الشوربجى ونور الطيب بأول بطولة وهى الصين المفتوحة، كما توج الشوربجى ورنيم الوليلى ببطولة سان فرانسيسكو، وفاز على فرج ببطولة أمريكا المفتوحة، ثم فاز كريم عبد الجواد ببطولتى مصر الدولية التى أقيمت تحت سفح الأهرامات وتشانل فاز، وحصدت نور الشربينى بطولة العالم للمرة الثانية على التوالى والرابعة فى تاريخها، وأخيرًا توج طارق مؤمن ببطولة العالم الفردية ومع المنتخب.

وكانت بطولة جى بى مورجان الأخيرة التى أقيمت فى نيويورك منتصف يناير الجاري، أول البطولات الكبرى فى 2020، حيث توج بها البطل المصرى محمد الشوربجى بعد تغلبه فى المباراة النهائية على مواطنه طارق مؤمن، ليستعيد صدارة التصنيف العالمى والذى هيمن عليه على فرج لاعب وادى دجلة طوال 11 شهراً متتالياً، منذ تغلبه على الشوربجى فى ذات البطولة العام الماضي.

وفى منافسات السيدات خسرت نور الشربينى أمام الفرنسية المصنفة رقم 5 على العالم، والتى استطاعت أن تتغلب على أول ثلاث مصنفات فى التصنيف العالمى خلال مشوارها نحو لقب البطولة.