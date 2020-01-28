شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للزمالك أمام وادي دجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك تحديًا جديدًا اليوم عندما يستضيف فريق وادي دجلة في الجولة الخامسة عشرة من منافسات مسابقة الدورى الممتاز، ويسعى الفريق الأبيض لمواصلة انتصاراته فى البطولة المحلية، بعدما حقق ثلاث انتصارات متتالية أمام أسوان وطنطا والجونة، فى الجولات الحادية عشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة على الترتيب من منافسات الدورى الممتاز.

موعد مباراة الزمالك ووادي دجلة والقنوات الناقلة

تقام مباراة الزمالك ووادي دجلة فى السابعة والنصف من مساء اليوم الثلاثاء، وتذاع علي قنوات تايم سبورت واون سبورت.

تشكيل الزمالك المتوقع امام وادي دجلة

من المنتظر أن يدفع الفرنسي كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك بتشكيل يضم كلاً من:

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محمد أبو جبل في حراسة المرمي، أمامه الرباعي حازم إمام ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الشافي، وفي الوسط فرجاني ساسي ومحمد حسن، وفي الوسط المهاجم الثلاثي شيكابالا ومحمد أوناجم وأوباما وفي الهجوم مصطفى محمد.

كاسونجو احتياطي

ومن المنتظر أن تشهد دكة الزمالك في مباراة اليوم ظهور الكونغولي كاسونجو العائد من الإعارة من الوداد المغربي عقب قيده في قائمة الفريق المحلة والأفريقية في الانتقالات الشتوية الجارية حاليًا.

ترتيب الزمالك في جدول الدوري

يدخل الزمالك المباراة مُحتلاً المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 24 نقطة، بعدما خاض 12 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 7 مباريات وتعادل فى 3 لقاءات وهُزم فى مباراتين، سجل خلالها 17 هدفًا واستقبل 9 أهداف، فيما يحتل وادى دجلة المركز الثانى عشر فى جدول الترتيب برصيد 13 نقطة بعدما خاض 14 مباراة، حقق خلالهم الفوز فى 3 مباريات وتعادل فى 4 لقاءات وهُزم فى 7 مواجهات، سجل خلالها 16 هدفًا واستقبل 22 هدفًا.