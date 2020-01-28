شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى ينعى رحيل كوبي براينت وابنته بمقولة شهيرة من مأثوراته فى كرة السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى النادى الأهلى، وفاة أسطورة كرة السلة الأمريكية كوبي براينت وابنته فى حادث تحطم طائرة فى ولاية كاليفورنيا، ونشر الحساب الرسمى لفريق السلة بالنادى الأحمر على "تويتر"، اليوم الثلاثاء، صورة للراحل وابنته واقتبس جمله من مأثوراته لنعيه بها وهى: "اللحظة التي تستسلم فيها ، هي اللحظة التي تدع فيها شخصًا آخر يفوز.. كوبي براينت"، حيث لقى نجم كرة السلة الأمريكى السابق، كوبى براينت، مصرعه عن عمر يناهز 41 عامًا، بالإضافة إلى ابنته و3 أشخاص آخرين.



الاهلى ينعى رحيل كوبى براينت

فجع العالم الرياضى أول أمس الأحد، بنبأ مصرع نجم كرة السلة الأمريكى السابق، كوبى براينت، عن عمر يناهز 41 عامًا، بالإضافة إلى ابنته و3 أشخاص آخرين، ليس من ضمنهم زوجته فانيسا براينت بعد تحطم طائرته الخاصة فى مدينة كالاباساس، حيث ذكرت التقارير العالمية أن طائرة نجم كرة السلة الأمريكية، اشتعلت فيها النيران، بعد هبوطها، وحاولت خدمات الطوارئ، إنقاذ الأشخاص داخل الطائرة، ولكن المحاولات لم تفلح.

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وكشفت تقارير صحفية، أن جيانا ابنه نجم كرة السلة الأمريكى كوبى براينت، لقت مصرعها، فى حادث تحطم طائرة والدها الخاصة، والتى أدت إلى وفاة 3 أشخاص آخرين بجانب براينت وابنته.

وفاز كوبي، اللاعب السابق بفريق لوس أنجليس ليكرز، 5 مرات بدورى الرابطة الوطنية لكرة السلة (إن بى ايه)، كما تُوج مرتين بالميدالية الذهبية فى الأولمبياد، وكان يبلغ من العمر 41 عاما، واشتهر كوبى بتسجيل 81 نقطة أثناء مباراة أمام فريق تورونتو رابتورز فى عام 2006، وهو ثانى أكبر عدد من النقاط يحرزه لاعب واحد فى مباراة فى تاريخ الرابطة الوطنية لكرة السلة.

واعتزل اللعب فى عام 2016، وذلك بعد 20 موسما فى صفوف فريق لوس أنجليس ليكرز، ومنذ ذلك الحين، ألّف عدة كتب للأطفال، كما باشر مشروعات فى مجال الإعلام والأعمال.