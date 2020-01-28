شكرا لقرائتكم خبر عن غياب بهاء مجدى عن مواجهة المصري البورسعيدي أمام الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأكد غياب بهاء مجدى ظهير أيسر المصرى البورسعيدى عن مواجهة فريقه المقبلة أمام الجونة المقرر إقامتها غدًا الأربعاء بعد إصابته بكدمة قوية أثناء مباراة فريقه أمام نواذيبيو الموريتانى فى الجولة الخامسة من دور المجموعات للكونفيدرالية الأفريقية.

كان اللاعب قد تعرض للإصابة أثناء الشوط الأول لمباراة المصرى ونواذيبيو ما دفع إيهاب جلال المدير الفنى للفريق إلى إخراجه بداعى الإصابة.

ويجهز إيهاب جلال حسن على اللاعب الشاب لقيادة الجبهة اليسرى للمصرى فى ظل النقص العددى الذى يشهده الفريق فى هذا المركز.

كان المصرى قد نجح فى تحقيق فوز مثير على نواذيبيو الموريتانى بهدف مقابل لا شىء أحرزه سعيدو صنبورى فى الدقيقة 88 من عمر المباراة التى جرت بينهما باستاد الإسكندرية فى الجولة الخامسة لدور المجموعات من الكونفيدرالية الأفريقية.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد المصرى البورسعيدى إلى 9 نقاط فى المركز الثانى للمجموعة ويتأهل مع بيراميدز لدور الثمانية للكونفيدرالية.

جاءت أحداث الشوط الأول بطيئة ومملة من جانب لاعبي المصرى الذين فشلوا فى بناء الهجمات الخطرة على مرمى بطل موريتانيا ولم تسنح أى هجمة لصالح لاعبو المصرى طوال الـ45 دقيقة، فى الوقت الذى ظهر فيه نوذابيو الموريتانى بشكل جيد وقام لاعبوه بامتلاك الكرة فى منطقة وسط الملعب ونجحوا فى إخراج الشوط الأول بالتعادل السلبى.

وبدأ المصرى المباراة بتشكيل مكون من:

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حراسة المرمى: أحمد مسعود

خط الدفاع: كريم العراقى – أحمد شوشة – سعيدو صنبورى – بهاء مجدى

خط الوسط: عمرو موسى – إسلام عطية – مفتاح طقطق – حسن على

خط الهجوم: أوستن اموتو – محمود وادى

فى الشوط الثاني حاول لاعبو المصرى خطف هدف التقدم عن طريق إجراء إيهاب جلال تغييرات وتفرغ الليبى مفتاح طقطق صانع ألعاب المصرى فى إهدار العديد من الفرص السهلة التى كانت كفيلة بتغيير نتيجة اللقاء أكثر من مرة.

وفى ربع الساعة الأخيرة من اللقاء امتلك لاعبو المصرى زمام الامور تمامًا وقاموا بشن العديد من الهجمات الخطيرة على مرمى نواذيبو حتى تحقق المراد بتسجيل صنبورى هدف الفوز ليتأهل أبناء بورسعيد لدور الثمانية للبطولة بعد مباراة ضعيفة من جانب اللاعبين والجهاز الفنى .