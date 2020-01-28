شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يطلب تأمين بعثة الفريق في السودان خلال مواجهة الهلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى مسئولو النادي الأهلي اتصالات مُكثّفة خلال الساعات الماضية مع السفارة المصرية في السودان وكذلك مع وزارة الخارجية المصرية من أجل تأمين بعثة الفريق في الخرطوم خلال مباراة الهلال المقرر لها الأول من فبراير المقبل في ختام دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وكثّفت إدارة النادي الأهلى اتصالاتها مع السفارة لتأمين الأمور في السودان على خلفية الاضطرابات الأمنية التي تشهدها السودان حاليًا، وطلب مسئولو النادي أن تكون هناك سيارات شرطة تؤمن البعثة خلال تحركاتها من وإلى ملعب التدريب والمباراة.

واستفسر محمود الخطيب رئيس النادي عن إجراءات سفر البعثة وعملية التأمين وغيرها من الاحتياطات الأمنية خلال اتصالاته الأخيرة مع جهاز الكرة وتحديدًا سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وسمير عدلي حيث سيسبق الثنائي بعثة الاهلي للسودان وسوف يطيران للدولة الشقيقة عصر غد، الأربعاء، فيما ستطير بعثة الأهلي للخرطوم عصر الخميس لخوض المباراة المهمة التي ستًحدد مصير المارد الاحمر للتأهل لدور الثمانية في البطولة حيث يكفي الأهلي التعادل أو الفوز من أجل خطف تأشيرة العبور للدور التالي واستكمال رحلة المنافسة على اللقب الأفريقي الغائب عن قلعة الجزيرة منذ عام 2013.

ويدرس مجلس إدارة النادى الأهلى، تكليف محمود الخطيب رئيس النادي، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم التي ستسافر إلى السودان استعدادًا لمواجهة الهلال السوداني.

وتطير بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عصر الخميس المقبل إلى السودان استعدادًا لمواجهة الهلال المقرر لها السبت المقبل في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

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كان الأهلي قد حقق الفوز مساء الأحد على النجم الساحلي بهدف دون رد سجله النيجيري جونيور أجاي.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط فيما يحتل النجم الساحلي المركز الثاني بـ9 نقاط بفارق الأهداف عن الهلال السوداني الذي يملك نفس الرصيد من النقاط، فيما يأتي بلاتينيوم الزيمبابوي أخيرًا بنقطة وحيدة.

وحقق الأهلي فوزًا صعبًا على النجم الساحلي بهدف نظيف في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد السلام ضمن منافسات الجولة الخامسة لدوري الأبطال .