نوران جوهر تتغلب على نور الطيب في نهائي "كارول ويمولر" لإسكواش السيدات

محمد اسماعيل - القاهرة - توجّت البطلة المصرية نوران جوهر، لاعبة وادي دجلة المصنفة الثالثة عالميًا لسيدات الإسكواش، ببطولة كارول ويمولر، التي استضافتها مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة بين 22 إلى 28 يناير الجاري، حيث تصنف البطولة بفئة البطولات الذهبية وتبلغ القيمة المادية لمجموع جوائزها نحو 51 ألف دولار.

وفازت نوران على مواطنتها نور الطيب لاعبة هليوبوليس والمصنفة الرابعة عالميًا، في المباراة النهائية التي أقيمت بالساعات الأولى من صباح اليوم، بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استغرقت 27 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-9, 11-5, 11-2.

ويعد هذا النهائي هو الثاني الذي تتفوق فيه نوران جوهر على نور الطيب خلال الموسم الجاري، وتغلبت لاعبة وادي دجلة على الطيب من قبل في نهائي أمريكا المفتوحة لللإسكواش.