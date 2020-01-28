اونلاين | مشاهدة مباراة ميلان وتورينو بث مباشر اليوم 24/01/2020 الدوري الإيطالي بث حي مباراة ميلان وتورينو

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مشاهدة مباراة ميلان وتورينو بث مباشر اليوم 24/01/2020 الدوري الإيطالي بث حي مباراة ميلان وتورينو تقام يوم غدًا الثلاثاء موقعة ميلان ضد تورينو والتي تجمع الفريقان على أرضية ملعب سان سيرو لحساب مباريات الدور ربع النهائي لبطولة كأس إيطاليا لكرة القدم .

مشاهدة مباراة ميلان وتورينو بث مباشر اليوم 24/01/2020 الدوري الإيطالي بث حي مباراة ميلان وتورينو وفي التقرير التالي يسلط معكم " الخليج 365 الرياضي " الضوء على أبرز إستعدادات الفريقين قبل الموقعة المرتقبة بالإضافة إلى موعدها والقنوات الناقلة لها .

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البداية كانت مع الطريقة التي تأهل بها الفريقان إلى الدور الحالي حيث تمكن فريق نادي ميلان من تحقيق الفوز على سبال بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب سان سيرو يوم الاربعاء الخامس عشر من يناير لحساب مباريات دور الستة عشر .

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مشاهدة مباراة ميلان وتورينو بث مباشر اليوم 24/01/2020 الدوري الإيطالي بث حي مباراة ميلان وتورينو في المقابل وصل فريق نادي تورينو إلى الدور ذاته بعبور عقبة فريق نادي جنوى بركلات الجزاء الترجيحية بعد التعادل بهدف لكل فريق في الوقت الأصلي والإضافي لكن ركلات الحظ منحت أصحاب الأرض فوز بخمسة ركلات مقابل ثلاثة على ملعب أولمبيكو دي تورينو .

مشاهدة مباراة ميلان وتورينو بث مباشر اليوم 24/01/2020 الدوري الإيطالي بث حي مباراة ميلان وتورينو توقيت متابعة مباراة ميلان ضد تورينو

ومن المنتظر أن تنطلق المباراة على الهواء مباشرةً في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءًا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة الحادية عشر مساءًا بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية تمام الساعة الثانية عشر إلا ربع منتصف الليل بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة .

القنوات الناقلة لمباراة ميلان ضد تورينو على الهواء مباشرةً

تنقل مباراة ميلان ضد تورينو عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 4 الناقل الحصري والوحيد لمنافسات الأندية الإيطالية كما سيوفر لكم موقع الخليج 365 الرياضي البث المباشر للمباراة بجودة عالية وتعليق عربي بدون تقطيع .