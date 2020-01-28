رياضة | تشكيل الزمالك المتوقع لمباراة وادي دجلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل الزمالك المتوقع لمباراة وادي دجلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

إستقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بالكتيبة البيضاء على تشكيل الزمالك المُتوقع لمباراة فريقه ضد وادي دجلة التي تجمع الفريقان اليوم الثلاثاء لحساب مباريات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز .

ويستضيف ستاد القاهرة الدولي مباراة الفريقان في تمام الساعة السابعة والنصف والتي يستمر فيها غياب محمد عواد عن المشاركة في مركز حراسة المرمى ويعوضه المتألق محمد أبو جبل فيما سيلعب الثنائي محمود علاء والونش كقلبي دفاع بجانب محمد عبد الشافي وحازم إمام .

وسيتكفل الثنائي محمود عبد الرازق شيكابالا ويوسف أوباما بدور صناع اللعب محمد محمد أوناجم وفرجاني ساسي فيما ستشهد المباراة غياب الدولي المصري طارق حامد .

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وجاءت تشكيلة الزمالك على النحو التالي :-

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: محمد عبد الشافي، محمود علاء، محمود الونش، حازم إمام.

خط الوسط: محمد حسن، فرجاني ساسي، يوسف أوباما، محمود شيكابالا، محمد أوناجم.