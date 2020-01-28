رياضة | الكاف يرفض احتجاج الهلال على حكم مباراته ضد الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكاف يرفض احتجاج الهلال على حكم مباراته ضد الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" ناديي الأهلي المصري والهلال السوداني رسميًا بتعيين الحكم المغربي رضوان جيد لإدارة مباراة الفريقين يوم السبت المقبل في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويمتلك الأهلي 10 نقاط بينما الهلال 9 نقاط ويحتاج للفوز للتأهل رسميًا لربع النهائي فيما يصب التعادل في مصلحة بطل مصر.

وينوي الكاف رفض احتجاج الهلال السوداني بدعوى أنه اختار حكمًا مرشحا لمونديال 2022 ومن أفضل الحكام في القارة السمراء.

ويرى الكاف أن احتجاج الهلال على أن رضوان جيد من المغرب أي دول الشمال إفريقي غير مقنع لأنه لا يوجد أي مبرر يدفع الحكم لمجاملة فريق على حساب آخر.