رياضة | تركي آل الشيخ: اتفقت مع رئيس الكاف على لقاء قريب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركي آل الشيخ: اتفقت مع رئيس الكاف على لقاء قريب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني ، إنه أجرى اتصالا هاتفيا بأحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وكتب تركي آل الشيخ عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي: "اجريت اتصال مهم ب الاخ احمد احمد رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم تبدلنا فيه الاحاديث الودية واتفقت على لقائه عند عودتي من رحلة العلاج ان شاء الله".

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وتسائل المستشار تركي آل الشيخ عبر حسابه عبر "فيس بوك: "هو الاتحاد الإفريقى حكايته إيه".

من ناحية أخرى، فقد حرص تركي آل الشيخ على طمأنة متابعيه على حالته الصحية ووجه الشكر لكل من قام بالسؤال عنه.