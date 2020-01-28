رياضة | أرقام مضيئة وتصديات فارقة لمحمد الشناوي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أرقام مضيئة وتصديات فارقة لمحمد الشناوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هناك مقولة تقول أن حارس المرمى هو نصف الفريق، مهمته لا تقل عن المهاجم الذي يحرز الأهداف بل يكاد يكون هو الأهم، ثقته في نفسه من ثقة الـ10 لاعبين الآخرين.

مقولة تنطبق بشكل كبير على حارس مرمى الأهلي محمد الشناوي، الذي أثبت نفسه في وقت قليل، أخذ مكانه الأساسي في التشكيل مع جميع المدربين خلال الثلاث مواسم الأخيرة.

أخذ فرصته عقب إصابة شريف إكرامي، وهناك حكمة هندية تقول "إذا جاءتك الفرصة فاغتنمها، دون أن تحفظ ماء وجهك، لأنه لا قيمة لوجهك بعدها"، والحارس محمد الشناوي أحسن تطبيقها.

البداية الفعلية للشناوي في مباراة الأهلي والإسماعيلي بالدور الأول موسم 2017-2018، والتي انتهت بفوز الأحمر بهدفين دون رد، حينها تصدى لأكثر من كرة، ولكن هناك إحدى الكرات التي أخذت الأضواء، من حسني عبدربه والتي كانت قريبة جدًا من التسجيل وتصدى لها ببراعة.

بعدها أخذ ثقة الجماهير الأهلاوية رويدًا رويدًا، وفي مباراة الزمالك والتي انتهت بفوز الأحمر بثلاثية نظيفة، حينها تصدى لأكثر من كرة من ضمنها ضربة جزاء.

وظل أداؤه يرتفع حتى أصبح حارس مرمى منتخب مصر في كأس العالم روسيا 2018، حينها ظهر بشكل رائع أمام نجوم منتخب اوروجواي، ظل صامدًا حتى الدقائق الأخيرة، حتى تلقى هدف لا يسأل عنه تمامًا، وحصل على رجل المباراة لتصديه للعديد من الكرات بشكل رائع للنجمين العالميين سواريز وكافاني.

جعل الصحافة الأجنبية تتحدث عنه بشكل رائع، بل وكشفت بعض التقارير أن محمد الشناوي تلقى عروض من أندية أوروبية، وأصبحت الجماهير العالمية تردد إسمه.

وفي مباراة البرتغال أيضًا بمواجهة أحد أفضل اللاعبين في العالم كريستيانو رونالدو، حينها ظلت نتيجة المباراة 1-0 لصالح المنتخب المصري، حتى الوقت بدل الضائع ودخل هدفين، لينتهي بفوز البرتغال بثنائية مقابل هدف.

الشناوي كان له فضل كبير في التتويج ببطولة كأس السوبر المصري 2017 أمام المصري، بفضل تصدياته والذي انتهى بفوز الأهلي بهدف دون رد بعد وصول المباراة للأشواط الإضافي.

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وفي مباراة كانت الأسوأ في تاريخ الأهلي والشناوي، عندما تلقى الأحمر خماسية نظيفة أمام صن داونز، ظهر الشناوي بأداء جيد وتصدى للعديد من الكرات كان بإمكان المباراة الخروج بنتيجة أكبر من هذه.

لا سيما وانقاذه لهدف محقق لفريق سيمبا من انفراد في البطولة ذاتها 2019، في المباراة التي انتهت بفوز سيمبا بهدف دون رد.

محمد الشناوي لعب 100 مباراة مع الأهلي في جميع المناسبات، حقق الشباك النظيفة في 59 مباراة، ودخل مرماه 59 هدف.

وقد ارتفع اداء الشناوي بشكل ملحوظ هذا الموسم والذي بفضله خرج الأهلي بشباك نظيفة في 10 مباريات في الدوري، من أصل 12، ودخل مرماه هدفين فقط، ولديه العديد من التصديات الرائعة التي حسمت الكثير من المباريات.

وفي بطولة دوري أبطال إفريقيا فقط خاض 29 مباراة، خرج بشباك نظيفة في 17 لقاء، ودخل مرماه 22 هدف.

جدير بالذكر أن تصدي محمد الشناوي في مباراة النجم الساحلي، التي انتهت بفوز الأهلي بهدف دون رد، جاء ضمن أفضل تصديات في الجولة الخامسة بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا 2020.

هذه لم تكن المرة الأولى فقد تصدر محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر، قائمة الأفضل في التصديات، بتصديه لتسديدة بيرسي تاو في مباراة جنوب أفريقيا التي هزم فيها الفراعنة بهدف نظيف.

لم نحصر جميع تصديات حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر، فلديه الكثير والكثير من التصديات الرائعة في كثير من المناسبات سواء مع الفريق الأحمر أو المنتخب.

وتجدر الإشارة إلى أن الأهلي يتصدر مجموعته الآن في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، بعشر نقاط، بعد فوزه أمام النجم.