رياضة | مفاجأة.. بشرى سارة للزمالك قبل موقعة وادي دجلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. بشرى سارة للزمالك قبل موقعة وادي دجلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سادت حالة من الطمأنينة في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بعد أنباء أفادت عن الموعد النهائي الخاص بعودة نجم الفريق المصاب محمود عبد العزيز والذي سيسافر إلى ألمانيا يوم السبت المقبل من أجل الخضوع إلى فحص طبي بعد إجراءاه لعملية الرباط الصليبي التي تعرض لها في شهر أكتوبر من العام الماضي 2019 .

وفي تصريحات متلفزة لقناة ناديه الجديدة أكد عبد العزيز أنه من الممكن أن يعود للملاعب في فترة أقل من أربعة أشهر والزيارة الجديدة لألمانيا سوف تحدد الأمر وأريد أن أتوجه بالشكر إلى مجلس الإدارة برئاسة المستشار مرتضى منصور على الإهتمام بإصاباتي وتوفير كافة سبل العلاج .

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في الوقت الذي شدد فيه أمير مرتضى منصور المشرف العام على قطاع الكرة بالفريق الأبيض على الثقة الكاملة التي يتوفر عليها عبد العزيز وإتاحة الفرصة له عقب العودة من الإصابة مع إشتراط إستعادة المستوى في فترة زمنية قصيرة لمنافسة طارق حامد وفرجاني على مكان أساسي في التشكيل .

هذا ويستعد الزمالك لمواجهة فريق نادي وادي دجلة اليوم الثلاثاء قبل المباراة الختامية في دور المجموعات التي ستقام ضد فريق نادي أول أغسطس الأنجولي والتي سيريح فيها الفريق الأبيض من ثمانية إلى تسعة لاعبين بعد ضمان التأهل للدور المقبل .