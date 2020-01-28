شكرا لقرائتكم الأهلي يتصل بالسفارة المصرية بالسودان لتأمين البعثة بالخرطوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أجرى مسئولو النادي الاهلي اتصالات مُكثّفة خلال الساعات الماضية مع السفارة المصرية في السودان وكذلك مع وزارة الخارجية المصرية من أجل تأمين بعثة الفريق في الخرطوم خلال مباراة الهلال المقرر لها الأول من فبراير المقبل في ختام دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وكثّفت إدارة النادي الاهلى اتصالاتها مع السفارة لتأمين الأمور في السودان على خلفية الاضطرابات الأمنية التي تشهدها السودان حالياً ، وطلب مسئولو النادي أن تكون هناك سيارات شرطة تؤمن البعثة خلال تحركاتها من وألى ملعب التدريب والمباراة .

واستفسر محمود الخطيب رئيس النادي عن إجراءات سفر البعثة وعملية التأمين وغيرها من الاحتياطات الأمنية خلال اتصالاته الأخيرة مع جهاز الكرة وتحديداً سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وسمير عدلي حيث سيسبق الثنائي بعثة الاهلي للسودان وسوف يطيران للدولة الشقيقة عصر غداً ، الاربعاء، فيما ستطير بعثة الاهلي للخرطوم عصر الخميس لخوض المباراة الهامة التي ستًحدد مصير المارد الاحمر للتأهل لدور الثمانية في البطولة حيث يكفي الاهلي التعادل أو الفوز من أجل خطف تأشيرة العبور للدور التالي واستكمال رحلة المنافسة على اللقب الافريقي الغائب عن قلعة الجزيرة منذ عام 2013.