شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يطلب زيًا مشابهًا لقميص "إيطاليا" من الشركة الراعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتفق وفد اتحاد الكرة الذي تواجد في ألمانيا الأسبوع المنقضى علي التصميم الجديد الذي سيظهر به منتخب مصر خلال الموسم المقبل 2021 والمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون والتي لم يحسم الفراعنة التأهل إليها حتى الآن حيث يتبقى للفراعنة 4 مباريات في التصفيات مباراتين أمام توجو ثم جزر القمر وكينيا .

كشف مصدر مسئول باتحاد الكرة عن أنه تم الاتفاق علي تصميم زي المنتخب المصري مشابه للزي الذى يظهر به المنتخب الإيطالي وسيكون بألوان المعتادة وهي الأحمر والأبيض والشورت الأبيض والأسود على أن يتم استلام هذه الملابس في نوفمبر من العام الجاري.

تابع المصدر أنه سيتم تصميم زي خاص لمنتخب مصر من قبل الشركة الألمانية للمشاركة به في أولمبياد طوكيو 2020.

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وكان اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المُكلفة لإدارة شئون اتحاد الكرة كلف محمد فضل وأحمد عبد الله عضوي اللجنة، ومحمد زاهر مدير التسويق، بالسفر إلى ألمانيا للتفاوض مع الشركة الألمانية الراعية لقميص المنتخبات لمناقشة التصميم الجديد لقميص المنتخب الوطني والتفاوض مع مسئولي الشركة على مدة العقد الجديد حيث ينتهي العقد الحالي في 2022 وتكلفته وكذلك تصميم زي المنتخبات في الفترة المقبلة والكمية المطلوبة لتغطية احتياجات المنتخبات الوطنية.

وكشف مسئولو اتحاد الكرة أن سفر الثلاثي محمد فضل وأحمد عبد الله، عضوى اللجنة، ومحمد زاهر مدير التسويق، إلى ألمانيا، للتفاوض مع الشركة الألمانية الراعية لقميص المنتخبات قبل توقيع العقود بشكل رسمي.

وقال مسئولو اللجنة الخماسية، إن المجلس السابق برئاسة هاني أبو ريدة وقع مذكرة تفاهم فقط مع الشركة الألمانية، إلا أنه لم يتم توقيع العقود لمدة 4 سنوات وتحديدًا حتى 2022، لذا ستقوم باللجنة الحالية بالتوقيع بعد سفر الوفد الثلاثي والتوصل لاتفاق على كافة التفاصيل وكذلك شكل قميص المنتخب الجديد.