شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يستبعد أبو جبل من مباراة الزمالك وأول أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الفرنسي كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك على استبعاد محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق من رحلة أنجولا المقرر لها مساء اليوم عقب مباراة وادي دجلة، استعدادًا لمواجهة أول أغسطس الأنجولي يوم السبت المقبل ضمن مباريات الجولة السادسة لدوري أبطال أفريقيا، وذلك بغرض راحته.

وتطير بعثة الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك إلى أنجولا اليوم عقب مباراة الفريق أمام وادي دجلة المقرر لها السابعة مساءً على استاد القاهرة ضمن مباريات الجولة الـ 15 للدورى.

ومن المقرر أن ينضم بعض لاعبي الزمالك إلى قائمة الفريق المسافرة إلى أنجولا، عقب مباراة وادي دجلة، حيث من المنتظر أن ينضم للقائمة المسافرة لأنجولا كل من طارق حامد وعمر السعيد الغائبين عن مباراة وادي دجلة للإيقاف، وعبد الله جمعة الغائب عن مباراة دجلة للإصابة ومحمد عواد المستبعد لأسباب فنية فيما سيتم استبعاد مصطفي محمد مهاجم الفريق لإراحته خوفًا من تعرضه للإرهاق.

Advertisements

وكان كارتيرون قد أعلن اليوم قائمة الزمالك لمباراة وادي دجلة وتم خلالها استبعاد كل من طارق حامد وعبد الله جمعة وعمر السعيد لأسباب سالفة الذكر، ومحمد عنتر وكريم بامبو ومحمد عبد الغني ومحمود جنش ومحمد عواد لأسباب فنية يدخل الزمالك معسكرًا مغلقا، مساء اليوم الإثنين، استعدادًا لخوض مباراة وادى دجلة، المقرر إقامتها فى السابعة والنصف من مساء غدٍ الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدورى الممتاز.

ويرفض الفرنسى كارتيرون المجازفة بالمغربى أشرف بن شرقى، صانع ألعاب الزمالك، الذى تعرض للإصابة فى العضلة الضامة أثناء مشاركته فى الإحماء قبل مباراة الأبيض ومازيمبى الكونغولى، والتى أدت للدفع بأحمد سيد زيزو فى المباراة بدلاً منه، حيث يخشى المدرب الفرنسى المجازفة بالدفع باللاعب المغربى فى ظل الحاجة لخدماته فى المباريات المقبلة، خاصة بعدما نجح الفريق الأبيض فى تحقيق الفوز فى آخر ثلاث مباريات بمسابقة الدورى الممتاز، أمام أسوان وطنطا والجونة على الترتيب، ليحتل الأبيض المركز الرابع بجدول ترتيب المسابقة برصيد 24 نقطة، بعدما خاض 12 مباراة حقق الفوز فى 7 مباريات وتعادل فى 3 لقاءات وهزم فى مباراتين، فيما سجل 17 هدفًا واستقبل 9 أهداف، خاصة أن الفريق عقب مباراة وادى دجلة سيدخل شهر فبراير المقبل وسط عدد من التحديات على رأسها الارتباط بمواجهة الترجى التونسى فى السوبر الأفريقى إلى جانب مواجهة الأهلى مرتين أحدهما فى السوبر المحلى والأخرى فى قمة الدورى ومن المقرر أن يدخل الزمالك معسكرا مغلقا عقب خوض المران الختامى ظهر اليوم على ملعب النادى.