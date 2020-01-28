شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار طبي لـ محمد الشناوى قبل مران الأهلي اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع محمد الشناوى حارس مرمى النادي الأهلي لاختبار طبي على هامش مران الفريق اليوم الثلاثاء بعد إجراء الحارس الدولي أشعة على منطقة الظهر لتحديد إمكانية لحاقه بمواجهة الهلال السودانى، وتعرض محمد الشناوى لإصابة قوية فى الظهر خلال مواجهة النجم الساحلى التى أقيمت أول أمس، الأحد، على ملعب السلام ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا والتى حسمها الفريق الأحمر بهدف نظيف.

وأصر الشناوى على استكمال اللقاء رغم إصابته لعدم فقد الجهاز الفنى لتغيير فى الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء، ولرغبته فى استكمال المهمة مع زملائه.

وحقق فريق الأهلى فوزًا صعبًا على النجم الساحلى التونسى بهدف نظيف خلال المباراة التى جمعتهما مساء، الأحد، باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

وسجل هدف الأهلى جونيور أجاى فى الدقيقة 31، وبذلك ينجح الأهلى فى اصطياد النجم التونسى فى رحلة استعادة لقب دورى أبطال أفريقيا "الأميرة الأفريقية" الغائبة عن درع الجزيرة منذ عام 2013.

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وبذلك يرتفع رصيد الأهلى إلى 10 نقاط ويعتلى قمة المجموعة ويتوقف رصيد النجم عند 9 نقاط ويتراجع للمركز الثانى بفارق الأهداف عن الهلال السودانى فى المركز الثالى ويقبع بلاتينيوم الزيمبابوى فى المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

ولعب الأهلى اللقاء بتشكيل مكوّن من: محمد الشناوي، رامى ربيعة، ياسر إبراهيم، حسين الشحات، محمد هانى، أليو ديانج، عمرو السولية، مروان محسن، على معلول، أحمد الشيخ وأجاى، وأدار اللقاء الحكم الجنوب أفريقى فيكتور جوميز.