رياضة | صراع إنجليزي ثنائي على ضم نجم عربي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صراع إنجليزي ثنائي على ضم نجم عربي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت بعض المصادر الصحفية الصادرة من العاصمة الإنجليزية لندن عن وجود صراع بين إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد ونظيرتها في فريق نادي توتنهام هوتسبيرز من أجل الحصول على خدمات نجم عربي وضمه إلى صفوف البريميرليج الموسم الجاري .

وقال راديو مونت كارلو أن الجزائري إسلام سليماني الذي يلعب في صفوف فريق نادي موناكو الفرنسي معار من ليستر سيتي الإنجليزي بات على مقربة من العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز من جديد وهو الذي إنضم إلى نادي الإمارة الفرنسية على سبيل الإعارة قادمًا من صفوف الثعالب .

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ويعتبر سليماني واحد من النجوم المطلوبين في توتنهام بناء على طلبات جوزيه مورينيو لسد العجز الذي خلفه غياب الانجليزي هاري كين بداعي الإصابة كما أن مانشستر يونايتد بدأ في إجراء محادثات مع وكيل أعمال اللاعب والمقربين منه لإقناعه بإرتداء قميص الشياطين الحمر قبل غلق سوق الإنتقالات الشتوية .

يُذكر أن تألق سليماني جعل الكثير من الأندية الأوروبية تضع عينها على التوقيع معه خاصًة أنه بدأ بصورة طيبة في الليج آن قبل أن يخرج من حسابات المدير الفني الإسباني للفريق الفرنسي روبرتو مورينيو .