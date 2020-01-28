رياضة | الصدمات لا تتوقف في أرسنال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصدمات لا تتوقف في أرسنال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال صدمة جديدة وذلك بتعرض الدولي الالماني شكودران موستافي مدافع الفريق إلى الإصابة خلال مواجهة فريق نادي بورنموث لحساب مباريات الدور الرابع من بطولة كأس الإتحاد الانجليزي .

وخرج مارتينيز حارس مرمى الجانرز من أجل التعامل مع إحدى الكرات الطولية لكنه إصطدم بالألماني الذي سقط على الأرض مغشيًا عليه في الدقيقة التاسعة والخمسين من زمن المباراة .

Advertisements

وعلى الفور قام الجهاز الطبي بالنزول إلى أرضية الملعب وحاولوا علاج اللاعب الذي لم يقدر على مواصلة المباراة بسبب إصابة قوية على مستوى الكاحل .

وتم نقله على محفة حتى أصبح خارج أرضية الملعب ولعب بدلًا منه الشاب روب هولدينج ما جعل الجمهور يصفق له أثناء المغادرة من أجل الدعم والمساندة بعد الإصابة التي تبدو قوية .



