رياضة | عاجل.. ارسنال يستعد لمباغته ليفربول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. ارسنال يستعد لمباغته ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحوم الشكوك حول نية الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال الانجليزي في إستقطاب نجم الريدز فريق نادي ليفربول خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية .

وأكدت بعض المصادر الصحفية الصادرة من العاصمة الانجليزية لندن أن إدارة الجانرز ترغب في الحصول على خدمات الدولي السويسري شيردان شاكيري لتدعيم صفوف المدفعجية .

Advertisements

ونقلت صحيفة " تليجراف " البريطانية أن اللاعب لم ينح في فرض إسمه على التشكيلة الأساسية لكتيبة الالماني يورجن كلوب ما جعل ميكيل أرتيتا يريد التحصول على توقيعه .

وإرتبط إسم اللاعب البالغ من السن ثمانية وعشرين عامًا بالرحيل عن فريقه صوب الدوري الإيطالي بعد وجود عرض رسمي من نادي روما للحصول على خدماته لكن إدارة النادي رفضت .

في الوقت الذي تنتظر فيه إدارة الفريق اللندني رأي اللاعب ومديره الفني فيما يخص الحصول على خدماته أو رفض العرض المقدم .