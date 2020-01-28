رياضة | وست هام يونايتد ضد ليفربول| رحلة ليفربول الشيقة في البيرميرليج تصطدم بعناد المطارق .. من يحسم قمة الحديد والنار؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وست هام يونايتد ضد ليفربول| رحلة ليفربول الشيقة في البيرميرليج تصطدم بعناد المطارق .. من يحسم قمة الحديد والنار؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد ملعب لندن الأولمبي معقل المطارق مساء غد الأربعاء لاحتضان مباراة ويست هام يونايتد ضد ليفربول في الجولة الـ18 المؤجلة من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2019-2020 .

موعد مباراة ويست هام يونايتد ضد ليفربول والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن تُقام مباراة ويست هام يونايتد ضد ليفربول في الجولة الـ18 المؤجلة من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2019-2020 مساء غد الأربعاء في تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة ، الحادية عشر إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة والثانية عشر إلا ربع بتوقيت أبوظبي ودبي وستنقل عبر قناة بي إن سبورتس 2.

طموح الريدز يصطدم بعناد ويست هام يونايتد

تعد مباراة ويست هام يونايتد ضد ليفربول في الجولة الثامنة عشر المؤجلة من الدور الأول لمسابقة الدوري الانجليزي الممتاز واحدة من أهم مباريات الريدز خلال هذا الموسم حيث يدخل الفريق الأحمر مواجهة المطارق بعد فشل نادي أبناء المدرب يورجن كلوب في العبور إلى الدور ربع نهائي من بطولة كأس الإتحاد الإنجليزي بعد أن تعادل مع فريق شروزبيري تاون في إطار مباريات الدور الرابع من البطولة الأعرق في تاريخ كرة القدم.

ويسعى المدرب الألماني يورجن كلوب لاستكمال سلسلة الانتصارات في مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز وتوسيع الفارق بين الريدز وأقرب الملاحقين إلى 19 نقطة والمضي خطوة جديدة في سبيل تحقيق حلم البيرميرليج الذي غاب عن خزائن الريدز لمدة ثلاثون عاما ولكن طموح الأحمر يصطدم بعناد أصحاب الأرض فريق ويست هام يونايتد الذي لن يكن فريسه سهله في يد ليفربول غدا الأربعاء حيث يدخل المطارق مباراة متصدر الدوري الانجليزي وعينهم على الفوز نظرا لأن المباراة ستلعب على ملعب لندن الأولمبي بالإضافة إلى أن الفريق يحتل مركز متأخر في بطولة الدوري الانجليزي حيث وصل إلى الترتيب الـ17 برصيد 23 نقطة فقط.

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تأجيل مباراة ويست هام يونايتد ضد ليفربول

وقد تأجلت تلك مباراة ويست هام يونايتد ضد ليفربول في الجولة الـ18 بسبب انشغال الريدز ببطولة كأس العالم للأندية التي لُعبت منذ أكثر من شهر والتي فاز بها الفريق الإنجليزي بعد التغلب في النهائي على فريق فلامينجو البرازيلي.

ترتيب ليفربول في الدوري الانجليزي

وفي سياق متصل يدخل أبناء المدرب يورجن كلوب مباراة ويست هام يونايتد ضد ليفربول وهم في صدارة ترتيب مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم برصيد 67 نقطة من 23 جولة حقق الريدز الفوز في 22 لقاء وتعادل في مباراة وحيدة حيث يخشى الألماني حدوث أية مفاجآت في مواجهة الغد أمام المطارق.

ترتيب ويست هام يونايتد في الدوري الانجليزي

وعلى الجانب الآخر يدخل أصحاب الأرض فريق ويست هام يونايتد لقاء الغد أمام ليفربول وهم في مركز متأخر في ترتيب جدول الدوري الانجليزي حيث يأتي الحديديون في المركز الـ17 برصيد 23 نقطة من نفس العدد من المباريات ، حيث تحقق الفوز في 6 مواجهات والتعادل 5 ، بينما تلقى أبناء المدرب ديفيد مويس الخسارة في 12 مناسبة.