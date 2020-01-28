الامارات | محمد صلاح يضيف طراز "بنتلي كونتيننتال جي تي" إلى أسطول سياراته‎

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة "الصن" الإنجليزية، عن إضافة الفرعون المصري ونجم نادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح طراز بنتلي كونتيننتال جي تي البالغ قيمته 160 ألف جنيه إسترليني (768.12 ألف درهم) إلى أسطول سيارته. ولفتت الصحيفة إلى أن مرآب أسطول السيارات التي اقتناها محمد صلاح خلال مشواره مع فريقه الحالي ليفربول، يضم كل من طرزلامبورغيني إفينتادور، ومرسيد كوبيه، ومرسيدس رودستر، وأودي كيو 7، وتويوتا كامري، في إجمالي قيمة لسيارات الفرعون المصري تصل قيمتها إلى 800 ألف جنيه إسترليني (3.8 مليون درهم). Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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