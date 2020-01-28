شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال السوداني يحتج على حكم مباراته أمام الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى نادي الهلال السوداني، مساء الاثنين، اعتراضه على قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بتحديد الحكم المغربي رضوان جيد لإدارة مباراة الفريق أمام نادي الأهلي.

ومن المقرر أن يستضيف الهلال السوداني نظيره الأهلي، السبت المقبل، في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

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وأعلن «كاف» تعيين رضوان جيد لإدارة المباراة، ثم تراجع وقرر تعيين الغامبي بكاري غاساما بدلا منه، ثم تراجع مرة أخرى وقرر «جيد» لإدارة المباراة.

وذكر الهلال في بيان: «يبدي مجلس إدارة نادي الهلال امتعاضه الشديد إزاء التجاهل الذي أظهره الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بشأن تعيين الحكم المغربي السيد رضوان جيد للمباراة الحاسمة أمام الأهلي المصري، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، من دوري أبطال أفريقيا».

أضاف البيان: «يبدي نادي الهلال أسفه لهذا الإصرار غير المبرر، على تعيين هذا الحكم، لما حمل من ظلم واضح، وإضرار ملموس بسلامة المنافسة، وما ترتب عليه من عواقب قد تضر بنادي الهلال».

تابع البيان: «يؤكد مجلس الإدارة بأنه قد رفع احتجاجا للاتحاد الأفريقي إزاء قرار إسناد المباراة لهذا الحكم، مطالبا بإصدار قرار بشأنه قبل موعد مواجهة الأهلي المصري».