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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - روما يتعاقد مع البرازيلى روجير إيبانيز على سبيل الإعارة
الثلاثاء 28 يناير 2020
متابعات_الخليج 365
أعلن نادى روما الإيطالى التعاقد مع البرازيلى روجير إيبانيز مدافع نادى أتالانتا على سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف مع إمكانية الشراء، كما وضع أتالانتا شرط\صا في حالة تفعيل روما لبند الشراء، بحصوله على نسبة 10% في حالة بيعه لأي فريق آخر حتى صيف عام 2024.
يحتل روما المركز الرابع فى جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 39 نقطة، فيما يتصدر الجدول نادى يوفنتوس برصيد 51 نقطة.
وقال إيبانيز الذى يبلغ من العمر 21 سنة في تصريحات لموقع روما الرسمي: "أنا سعيد بتواجدي هنا، روما لديها كل شيء أريده هذا نادي كبير وأنا متأكد من أنني سأقدم أداءً رائعًا هنا".
كان روجير إيبانيز قد انضم لأتلانتا من صفوف فلومينينسي بمقابل أقل من 4 ملايين يورو قبل عام، لكنه لم يحصل على فرصته كاملة ليخرج على سبيل الإعارة عن طريق الجيالروسي.
يذكر أن روما قد ودع منافسات كأس إيطاليا فى المواجهة الاخيرة التى خاضها ضد يوفنتوس، بعدما سقط بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب "أليانز ستاديوم"، ضمن منافسات دور ربع النهائي من البطولة.
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