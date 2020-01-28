شكرا لقرائتكم تعرف على أبرز مباريات الجولة الثالثة بأندية بحري والإسكندرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقام اليوم 6 مباريات متكافئة فى الجولة الثالثة عشر للمجموعة الثالثة التى تضم أندية بحرى والإسكندرية بالقسم الثانى حيث يخرج فاركو بقيادة الدكتور أحمد عاشور لمواجهة الأوليمبى الجريح بملعب عز الدين يعقوب فى مواجهة يبحث فيها أبناء فاركو الإبتعاد بالصدارة فى ظل المنافسة الشرسة بينه وبين غزل المحلة صاحب المركز الثانى برصيد 24 نقطة ودمنهور برصيد 21 نقطة .

يدخل فاركو المباراة فى المركز الاول برصيد 26 نقطة ، بينما يحتل الأوليمبى المركز العاشر برصيد 12 نقطة ، كما يخرج غزل المحلة لمواجهة الحمام بمطروح فى مواجهة محفوفة بالمخاطر للفلاحين الباحثين عن نقاط المباراة للإقتراب أكثر من الصدارة ، بينما يسعى أبناء الحمام بقيادة مجدى طلبه لخطف نقاط المباراة بعد الخسارة الأخيرة التى تلقوها الأسبوع الماضى وجمدت رصيدهم عند 15 نقطة فى المركز الثامن .

وعلى ستاد البلدية يستضيف بلدية المحلة نظيره الرجاء المطروحى فى اللقاء الأول لرمضان السيد كمديرا فنيا للفريق ، ويسعى أبناء المحلة لخطف نقاط المباراة للعودة من جديد لأجواء المنافسة بعد الخسارة الاخيرة أمام دمنهور الجولة الماضية بهدف مقابل للاشئ وتوقف رصيدهم عند 16 نقطة فى المركز السابع للمجموعة ، فى الوقت الذى يحاول فيه أبناء الرجاء بقيادة نبيل محمود استكمال مشوارهم بعد الفوز الجولة الماضية على أبو قير للأسمدة والوصل للمركز الخامس برصيد 19 نقطة .

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كما يلتقى أبو قير للأسمدة والمنصورة فى لقاء صعب للطرفين ، يحاول فيه علاء نوح المدير الفنى لأبوقير من استغلال عامل الأرض من اجل خطف نقاط المباراة خاصة وأنه يحتل المركز التاسع برصيد 13 نقطة ويتمنى تحقيق نقاط المباراة للهروب من شبح الهبوط ، بينما يسعى المنصورة المنتشى من خطف النقاط على أمل العودة لأجواء المنافسة بعد وصولهم للنقطة 19 فى المركز الرابع .

فى الوقت نفسه يستضيف مالية كفر الزيات صاحب المركز قبل الاخير برصيد 5 نقاط نظيره دكرن سفى مواجهة سهلة نسبيا للضيوف ، وتختتم اللقاءات بمواجهة بيلا مع ألعاب دمنهور