شكرا لقرائتكم خبر عن بعد فوز منتخب اليد.. تعرف علي المتأهلين لأولمبياد طوكيو 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع رصيد مصر فى تذاكر التأهل إلى منافسات دورة الألعاب الأولمبية التى تقام بطوكيو يوليو 2020، بعد تتويج منتخب كرة اليد ببطولة الامم الأفريقية التى أقيمت بتونس ، بعد التغلب على صاحب الارض بنتيجة 27/23 ، و الصعود الى طوكيو .

وبذلك وصل عدد المنتخبات المتأهلة للدورة الأولمبية الى 7 منتخبات هى كل من..

1- منتخب مصر للسباحة التوقيعية فى منافسات الأداء الفنى والحر للفرق ومنافسات الأداء الفنى والحر للزوجى بعد احتلالهم أفضل تصنيف أفريقى فى بطولة العالم.

2- منتخب السيدات لتنس الطاولة فى منافسات الفرق للسيدات بعد فوزه بذهبية دورة الألعاب الأفريقية

3-منتخب الرجال لتنس الطاولة فى منافسات الفرق للرجال بعد فوزه بذهبية دورة الألعاب الأفريقية

4- الزوجى المختلط للقوس والسهم

5- منتخب مصر للفروسية فى مسابقة الفرق بعد فوزه بذهبية تصفيات أفريقيا والشرق الأوسط المؤهلة

6- منتخب مصر لكرة القدم تحت 23 سنة بعد التتويج بالبطولة الأفريقية التى استضافتها مصر نوفمبر الماضى

7- منتخب كرة اليد

على مستوى المقاعد الفردية حجزت مصر 36 مقعدا ، جاءت كالتالى ..

المصارعة

1- محمد إبراهيم كيشو تأهل فى منافسات وزن 67 كجم للمصارعة الرومانية بعد تأهله لنصف نهائى بطولة العالم وضمانه مركزًا من الستة المراكز الأولى المؤهلة.

الجمباز

2- مندى محجوب فى منافسات الفردى العام للجمباز سيدات بعد احتلالها المركز 17 لغير المتأهلات من الفرق فى بطولة العالم.

الخماسى الحديث

3- هايدى عادل تأهلت فى منافسات السيدات للخماسى الحديث بعد فوزها بذهبية بطولة أفريقيا المؤهلة

4- شريف نظير تأهل فى منافسات الرجال للخماسى الحديث بعد فوزه بذهبية بطولة أفريقيا المؤهلة

الرماية

5- عزمى محيلبة فى منافسات السكيت فى رماية الخرطوش للرجال بعد فوزه ببرونزية كأس العالم المؤهلة "كوتة عالمية"

6- أحمد زاهر فى منافسات التراب فى رماية الخرطوش بعد فوزه بفضية كأس العالم المؤهلة "أول المتأهلين بالكوتة العالمية".

7- يوسف حلمى فى منافسات رماية 10 أمتار بندقية للرجال بعد فوزه بذهبية بطولة أفريقيا المؤهلة

8- شيماء حشاد فى منافسات رماية 10 أمتار بندقية للسيدات بعد فوزها بذهبية بطولة أفريقيا المؤهلة

9- ماجى العشماوى فى منافسات رماية أطباق الحفرة للسيدات بعد فوزها بذهبية بطولة أفريقيا المؤهلة

10 - سامى عبد الرازق فى منافسات رماية 10 أمتار مسدس للرجال بعد فوزه بفضية بطولة أفريقيا المؤهلة

11- عبد العزيز محيلبة فى منافسات رماية أطباق الحفرة للرجال بعد فوزه بذهبية بطولة أفريقيا المؤهلة

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12- رضوى عبد اللطيف فى منافسات رماية 10 أمتار مسدس ضغط هواء للسيدات بعد فوزها بفضية بطولة أفريقيا المؤهلة

13- مسكات على فى منافسات رماية 10 أمتار مسدس ضغط هواء للسيدات بعد فوزها ببرونزية بطولة أفريقيا المؤهلة

14- أسامة السعيد فى منافسات رماية 50 أمتار بندقية ٣ أوضاع للرجال بعد فوزه بذهبية بطولة أفريقيا المؤهلة

15- مصطفى حمدى فى منافسات السكيت فى رماية الخرطوش للرجال بعد فوزه بذهبية بطولة أفريقيا المؤهلة

16- الزهراء شعبان فى منافسات رماية 50 متر بندقية 3 أوضاع للسيدات بعد فوزها بذهبية بطولة أفريقيا المؤهلة

جدير بالذكر أن لاعبي الرماية حصلول على كوتة لمصر مقاعد، ويحق الاتحاد اختيار لاعبين آخرين.

السباحة

17- على خلف الله فى سباق 50 متر سباحة حرة بعد تحقيقه ستاندرد A المؤهل فى نصف نهائى بطولة العالم بزمن 21:98 ثانية

تنس الطاولة

18 و 19 مقعدين فى منافسات الفردى للسيدات.

20 و 21 مقعدين فى منافسات الفردى للرجال.

التنس

22 - ميار شريف فى منافسات فردى السيدات للتنس الأرضى بعد فوزها بذهبية دورة الألعاب الأفريقية.

23- محمد صفوت فى منافسات فردى الرجال للتنس الأرضى بعد فوزه بذهبية دورة الألعاب الأفريقية "أول مرة فى تاريخ مصر"

القوس والسهم

24- مقعد فى منافسات فردى الرجال

25- مقعد فى منافسات فردى السيدات وذلك بعد فوزه بذهبية دورة الألعاب الأفريقية

الكانوى والكاياك

26- سما فاروق فى سباق 500 متر للقارب الفردى فى الكاياك بعد فوزها ببرونزية دورة الألعاب الأفريقية.

27- على حسن فى سباق 200 متر للقارب الفردى فى الكاياك بعد فوزه ببرونزية دورة الألعاب الأفريقية.

الشراع

28- على بدوى فى مسابقة الليزر فى الشراع بعد فوزه بفضية بطولة أفريقيا المؤهلة.

29 - خلود منسى فى مسابقة الليزر فى الشراع بعد فوزها بفضية بطولة أفريقيا المؤهلة.

التجديف

30 - عبد الخالق البنا فى سباق القارب الفردى فى التجديف بعد فوزه بذهبية التصفيات الأفريقية المؤهلة

الفروسية

31 و 32 و 33 - ثلاثة مقاعد فى مسابقة الفردى

الغطس

34- مهاب مهيمن فى منافسات الغطس 3 أمتار سلم متحرك للرجال بعد فوزه بذهبية بطولة أفريقبا المؤهلة

35- يوسف عزت فى منافسات الغطس 10 أمتار منصة ثابتة للرجال بعد فوزه بذهبية بطولة أفريقيا المؤهلة

36 - مها عبد السلام: فى منافسات الغطس 10 متر منصة ثابتة للسيدات بعد فوزها بذهبية بطولة أفريقيا المؤهلة