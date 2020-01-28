شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يواجه الجامعة الأمريكية ببطولة دبى الدولية للسلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى فريق سلة الاتحاد السكندرى مع نظيره الجامعة الأمريكية الإماراتى فى خامس مواجهات بطولة دبى الدولية التى تقام بنادى شباب الأهلى وتستمر حتى 1 فبراير المقبل.

وخسر الفريق السكندرى أول مباراة أمام سلا المغربى ثم الرياضى اللبنانى، وكذلك هوبس اللبنانى أيضًا، وسط عدم رضا من الجهاز الفنى لمستوى محترف الفريق.

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وتضم القائمة كلاً من إسماعيل أحمد، أحمد عادل دولا، مصطفى عصام، هيثم كمال، رامى إبراهيم، على محمد، مؤمن مبارك، محمد طه، يوسف شوشة، أحمد الصباغ، أحمد أبو العلا، محمد على، محمد يونس، مارفيل هاريس، ويرأس البعثة خليل القاضى عضو مجلس الادارة، ويضم الجهاز الفنى أحمد مرعى مديرًا فنيًا، وعمرو السبخى مدرب عام، ومحمد سمير وياسر مبارك مدربين، وخالد عبد الفتاح مدير إدارى، وأحمد بسيونى إدارى، ومحمد كمال طبيب.

وأوقعت القرعة فريق الاتحاد السكندرى فى المجموعة الأولى بجانب فرق الرياضى اللبنانى، وسلا المغربى، الوثبة السورى، الجامعة الأمريكية بدبى، ونادى هوبس اللبنانى، وفى المجموعة الثانية نادى بيروت اللبنانى، ومايتى الفلبينى، رادس التونسى، والاتحاد السورى، بالإضافة إلى منتخب الإمارات.

وتوقع "مرعى" تحسن أداء الفريق بشكل كبير خلال اللقاءات المقبلة، قائلاً: "أتوقع تحسن الأداء بعد دخول اللاعبين فى أجواء البطولة سريعًا، خاصة مع المستوى الفنى الكبير لبطولة دبي، وهو ما لم يعتد عليه لاعبو الفريق خلال البطولة المحلية التى يشارك بها فى مصر".