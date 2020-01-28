كلوب يُهدد بورقة ليفربول تحت 23 عامًا..والاتحاد الإنجليزي يَرد في بيان رسمي

أعلن الاتحاد الإنجليزي الإثنين أنه نبه ليفربول من إحتمال إعادة مباراة الدور الرابع لمسابقة كأس إنجلترا في فترة إستراحة منتصف الموسم قبل بدء الموسم الحالي.

وأجبر ليفربول على خوض مباراة معادة مع شروسبيري في 4 فبراير المقبل على ملعب أنفيلد بعد إنتهاء مباراتهما بالتعادل 2-2 الأحد. لكن هذا التاريخ يصادف الفترة التي سيخلد فيها ليفربول الى راحة لمدة أسبوعين، ما جعل مدرب ليفربول الألماني يورجن كلوب يؤكد عدم حضوره هو ونجوم الفريق الأول في مباراة الإعادة على أرضه ضد شروسبيري تاون من الدرجة الثانية، على ان يشارك بفريق من الشبان.

وإعترف الاتحاد بأهمية إراحة اللاعبين مشيراً إلى أن الأندية تدرك جميعها أن مثل هذه الموقف قد ينشأ.

وقال الاتحاد في بيان له “قبل بدء موسم 2019-2020، قبلت جميع الأندية أن مباريات إعادة الدور الرابع لمسابقة كأس الاتحاد، عند الإقتضاء، يجب أن تقام خلال الأسبوع الأول من فترة إستراحة اللاعبين في منتصف الموسم”.

وأضاف “سيؤثر هذا فقط على عدد صغير من الأندية بسبب تقسيم المباريات في الدوري الممتاز في إستراحة منتصف الموسم”.

وقال كلوب بعد تعادل فريقه 2-2 مع شروسبيري الأحد إنه “سيحترم” الاستراحة وأن نيل كريتشلي مدرب فريق دون 23 عامًا سيتولى المسؤولية في مباراة الإعادة، المقررة في الرابع من الشهر القادم رهنًا بتغيير توقيت للتلفزيون.

واشار المدرب الألماني “في أبريل 2019، تلقينا رسالة من رابطة الدوري الممتاز، على ما أعتقد، طلبوا منا إحترام عطلة الشتاء وعدم تنظيم مباريات ودية أو ألعاب تنافسية. ونحن إحترمنا ذلك”.

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وأضاف “طالبتنا الرابطة بأحترام العطلة الشتوية. وهذا ما فعلناه. لكن إذا لم يحترم الاتحاد الإنجليزي ذلك، فلن نتمكن من تغييره. لن نكون هناك”.

وخسر ليفربول بقيادة كريتشلي 5-صفر أمام أستون فيلا في الدور ربع النهائي لمسابقة كأس رابطة الأندية في الوقت الذي كان الفريق الأول يشارك في كأس العالم للأندية في قطر، والتي عاد منها مكللاً باللقب.

وأثارت مقاربة كلوب في كأس انكلترا بعض الأنتقادات، لكن جيمي كارجير لاعب ليفربول السابق والناقد في قناة “سكاي سبورتس” ساند الألماني.

وكتب كاراجير على تويتر “حصول اللاعبين الكبار على عطلة شتوية هو حق، لا يمكنك تنفيذه ثم أشراكهم في مباراة الأعادة في الأجازة. وهذا ينطبق على جميع أندية الدرجة الممتازة”.

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