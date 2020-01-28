رياضة | مفاجأة. مانشستر يونايتد يصرف النظر عن ضم نجم باريس سان جيرمان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة. مانشستر يونايتد يصرف النظر عن ضم نجم باريس سان جيرمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي صرف النظر عن التعاقد مع واحد من نجوم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

مانشستر يونايتد ينسحب من صفقة كافاني

وكشفت صحيفة "فوتبول لندن" الفرنسية أن نادي مانشستر يونايتد قرر الانسحاب من سباق التعاقد مع الأوروجواني إديسون كافاني مهاجم نادي باريس سان جيرمان.

وكان نادي مانشستر يونايتد قد أظهر رغبة في التعاقد مع كافاني في هذا الشتاء لتعويض المصاب ماركوس راشفورد مهاجم الفريق والذي تأكد غيابه عن الملاعب لفترة طويلة.

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سبب تراجع مانشستر يونايتد من صفقة كافاني

وأكدت الصحيفة ان نادي مانشستر يونايتد قد تقدم بعرض بالفعل خلال الساعات القليلة القادمة للتعاقد مع كافاني ولكن انسحب بعد ذلك من الصفقة لعلمه أن اللاعب يريد الانضمام إلى الدوري الإسباني الممتاز.

وأشارت العديد من التقارير الصحفية الفرنسية أن كافاني يريد الانضمام إلى نادي أتلتيكو مدريد خلال فترة انتقالات يناير الجارية وبالفعل توصل إلى اتفاق شبه رسمي مع النادي الإسباني.

مشاركات إديسون كافاني مع نادي باريس سان جيرمان هذا الموسم

وقد شارك إديسون كافاني في 14 مباراة فقط حتى الآن مع نادي باريس سان جيرمان خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 5 أهداف ولم يصنع أي هدف.